Colpito da un pacco mentre scarica il camion: soccorso in codice rosso

Un uomo di 60 anni è stato soccorso dall’eliambulanza del 118 in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto, nella prima mattinata di oggi (giovedì 22 febbraio) al centro smistamento postale di Edolo. Stando a quanto finora trapelato, l’uomo - dipendente delle Poste - sarebbe stato colpito da un pacco mentre, insieme ad altri colleghi, era intento a scaricare un camion.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, che è scattata (in codice rosso) verso le 8.30: sul posto sono intervenute un’automedica e, come detto, l’elicottero del 118. L’allarme è poi, fortunatamente, rientrato: il 60enne non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato trasferito, in eliambulanza, all’ospedale di Sondalo e poi ricoverato in codice giallo.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dell’Ats della Montagna che sono intervenuti sul posto per gli accertamenti di rito.