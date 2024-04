Frana sulla Statale, dieci persone evacuate dalle proprie case: strada chiusa

È ancora la Valcamonica a subire i disagi e i danni più ingenti causati dall'ennesima ondata di maltempo che sta interessando il Bresciano.

Nella mattinata di Pasquetta (lunedì primo aprile) un fiume di fango e detriti ha invaso la SS39 che posta al passo di Aprica La statale è chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia. Non solo: le abitazioni di via Primavera e via Nicolina sono state evacuate, in via precauzionale, dai vigili del fuoco. In tutto sarebbero una decina le persone costrette a lasciare le proprie case in fretta e furia. Sul posto, oltre ai pompieri, ci sono i tecnici dell'Anas che stanno pulendo la strada.

Allagamenti sulla Statale 42

Situazione critica anche sulla SS 42, la cosiddetta tangenziale che collega il lago d'Iseo alla Valcamonica: alcuni tratti, come quello compreso tra Malonno e Sonico, sono allagati. La statale non è chiusa al traffico, ma si segnalano rallentamenti verso Brescia.