Oltre 19 anni di carcere per la banda che rubava le e-bike

Carcere per complessivi 19 anni per la banda delle e-bike: in poco più di due settimane, nell'aprile di un anno fa, i banditi avevano messo a segno quattro spaccate in altrettanti negozi bresciani specializzati nelle vendita di bici elettriche. Arrestati dai carabinieri, sono stati ora condannati: tra 20 e 30 le e-bike rubate in una dozzina di giorni, per un valore di mercato stimato in oltre 150mila euro. A questi si aggiungono i danni (ingenti) ai negozi presi di mira dal commando tra il 12 e il 24 aprile 2023: l'EBike Store di Sant'Eufemia a Brescia, il Bit Bikes Store di Castegnato, il Bike3Land di Idro, il Mata Bike di Manerba del Garda.

Veri specialisti del settore, giovani e spregiudicati, i condannati sono tutti stranieri, di nazionalità moldava e rumena, di età compresa tra i 23 e i 26 anni. Il 23enne Iulian Dragan, considerato il capobanda, è stato condannato a 7 anni e 2 mesi: 6 anni e 8 mesi la condanna per Gheorge Levinte, 26 anni; 3 anni e 9 mesi per Ana Osiopenco, 23 anni; infine 2 anni di reclusione per Ion Levinte, 23 anni. Assolti gli ultimi due componenti della banda, un ragazzo di 19 anni e una donna di 46.