Aperitivo nel bar, arriva la polizia: fuggi fuggi dei clienti, multe per 2.800 euro

400 euro di multa per 6 clienti e per il barista del Dulcamara Cafè

Il Dulcamara Cafè, locale di Palazzolo sull'Oglio da tempo ritrovo di giovani e giovanissimi, era già finito nei guai a metà settembre per una sorta di festa di fine estate, a cui avevano partecipato studenti (e non solo) per celebrare l'ultimo weekend prima del rientro a scuola.

Allora erano state numerose le violazioni alle normative anti-contagio, tra le quali l'obbligo di mascherina e il divieto di assembramento. Ma questa settimana il titolare ci è ricascato: giovedì il bar è stato infatti chiuso dalla Locale, dopo che gli agenti hanno beccato all'interno sei clienti intenti a bere l'aperitivo e a mangiare stuzzichini.

Alla vista dei poliziotti, gli avventori hanno cercato di dileguarsi. Tutto inutile: per loro è scattata la multa di 400 euro e la stessa sanzione è stata riservata anche la barista. Il locale dovrà tenere la serranda abbassata per almeno 5 giorni, in attesa delle disposizioni del Prefetto.