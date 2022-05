Cocaina nascosta nelle mutande: ragazzo scappa dalla polizia

Alla vista degli agenti si è dato alla fuga, a piedi: e a ben ragione, in quanto nelle mutande nascondeva diverse dosi di cocaina da spacciare. In tutto 7 grammi di droga, sequestrati dagli uomini della Polizia Locale di Brescia una volta che sono riusciti a intercettarli: vista la sua vasta gamma di precedenti, è stato subito arrestato e trasferito in carcere. Una volta scontata la sua pena, verrà espulso dall'Italia.

Fermato all'ex Ideal Standard

Il protagonista della vicenda è un 32enne di origini tunisine: fermato, inseguito e arrestato nella zona dell'ex Ideal Standard, l'area industriale abbandonata tristemente nota per le tante situazioni di degrado. Tra cui, appunto, lo spaccio di droga: il pusher è stato avvistato giovedì scorso dagli agenti della Locale, mentre probabilmente stava cedendo cocaina ad altre due persone (identificati: anche loro già noti alle forze dell'ordine).

La cocaina nelle mutande

Come detto ha provato allora a darsi alla fuga, scappando a piedi. Ha provato a seminare gli agenti zigzagando tra gli stretti corridoi di collegamento e gli ampi spazi dei capannoni dismessi e abbandonati. Ma tempo poche decine di metri ed è stato raggiunto: perquisito, nascondeva la droga pronta alla vendita direttamente nelle mutande. Trasferito al comando, è stato arrestato: il giorno successivo processato per direttissima.