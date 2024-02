Altre nuove droghe sul mercato bresciano: pusher fermato con CMDV

Metilenediossipirovalerone (MDPV), anche conosciuto come «super coke» è una sostanza sintetica che, inibendo la ricaptazione della noradrenalina e della dopamina, provoca effetti stimolanti e modifiche delle percezioni. Venerdì sera sul piazzale della stazione ferroviaria gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno fermato e arrestato un sessantenne di Villa d’Ogna (un piccolo Comune della provincia di Bergamo, nella Valle Seriana superiore) trovato in possesso di 10 grammi di MDPV, conosciuta anche come CMDV.

L'MDPV è uno stimolante che appartiene al gruppo degli empatogeni/entactogeni. Provoca euforia, aumenta loquacità, incide sulle prestazioni fisiche e modifica le percezioni sensoriali. I consumatori dicono che l’MDPV ha effetti paragonabili a quelli dello speed ma, al contempo, a quelli dell’ecstasy/MDMA per il leggero effetto empatogeno che produce.

Lo spacciatore, che ha numerosi precedenti penali per reati connessi alo spaccio di droghe, era stato scarcerato solo lo scorso ottobre. Al momento del fermo in tasca e nello zaino aveva - oltre ad arnesi da scasso, taglierino, coltello e un martello - 10 grammi di droga sintetica. Sulla strada è conosciuta anche come «Magic», «Maddie», «Super Coke». Nell’udienza per direttissima di ieri mattina il GIP di Brescia ha convalidato l’arresto e per il 60enne sono però stato disposti gli arresti domiciliari a Villa d’Ogna.

Non si tratta del primo sequestro di droga sintetica a Brescia, anzi. Nei mesi scorsi ricordiamo che in Valle Trompia, a Gardone, c'è stato un sequestro di Lyrica (nome commerciale del Pregabalin), che viene usato per la sua capacità di aumentare "l'euforia" in chi lo assume, soprattutto se insieme all'alcol. A Lonato c'è stato il sequestro di Mdphp, una nuova droga sintetica psicoattiva stimolante. Due ragazzi di 23 e 34 anni l'avevano acquistato su internet, ma la spedizione è stata intercettata dai carabinieri. Infine, gli agenti della Polizia del Commissariato del Carmine hanno colto sul fatto uno spacciatore di 25 anni mentre cedeva pastiglie di metanfetamina a un ragazzo giovanissimo.