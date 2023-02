Rogo divampa in un appartamento: uomo salvato dai vicini di casa

Alto Garda. È stato salvato dai vicini di casa, il 91enne che – nella serata di lunedì 6 febbraio – è stato coinvolto in un incendio nel suo appartamento al terzo piano di un edificio in viale Daino a Dro, nella frazione di Pietramurata. A far scoppiare l'incendio è stata una stufa a gas: per cause in corso di accertamento, si è verificato un ritorno di fiamma che ha investito parzialmente l'anziano, oltre ad aver incendiato parte della stufa, alcuni oggetti e la televisione.

La chiamata con la richiesta d'intervento è arrivata intorno alle 20.30 dai vicini di casa che, dopo essersi accorti di qualcosa di anomalo, sono saliti al terzo piano per aiutare l'uomo a mettersi in salvo dal fumo scappando sul pianerottolo. Sono infine intervenuti per spegnere le fiamme che, nel frattempo, avevano intaccato una coperta e la televisione.

Sul posto sono arrivati una quindicina di vigili del fuoco volontari del Corpo di Dro con un'autopompa e due mezzi di supporto, affiancati dai colleghi di Arco sopraggiunti con un'autoscala, un'autopompa e il carro ad aria. Presenti anche le forze dell'ordine di Riva del Garda, oltre a un'ambulanza del 118.

Il fumo, nel frattempo, si era pericolosamente stratificato nella parte alta della stanza. La bombola della stufa aveva iniziato a perdere gas dalla valvola rovinata ed è stata portata in giardino, al sicuro, per poi essere raffreddata con acqua fino all'esaurirsi del gas ancora all'interno. I pompieri hanno anche provveduto, con l'aiuto di un ventilatore ad aria positiva, a evacuare i fumi dall'appartamento.

Sono poi stati utilizzati termocamera ed esplosimetro per verificare i parametri di tossicità dell'aria. Una volta che la situazione è rientrata nella normalità, tutti i residenti sono tornati nei loro appartamenti. Il 91enne invece è stato prima visitato sul posto dal personale sanitario e poi accompagnato al pronto soccorso di Arco per ulteriori accertamenti, a causa del fumo inalato. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.



Fonte: Trentotoday.it