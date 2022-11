Paura nel parcheggio comunale: auto avvolta dalle fiamme, salvo il conducente

Alto Garda. È stata completamente divorata dalle fiamme, l'auto che ha preso fuoco nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre a Dro, nel parcheggio comunale di via Capitelli. La chiamata con la richiesta di intervento ai pompieri è arrivata intorno alle 17.30.

Sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti 9 vigili del fuoco volontari del Corpo di Dro e una pattuglia del Nucleo operativo Radiomobile di Riva del Garda. Fortunatamente, la persona in auto è riuscita a uscire in tempo e non ci sarebbero altre persone coinvolte.

Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti. L'auto, una Ford Fiesta a benzina vecchia di 15 anni, è stata completamente divorata dalle fiamme.



Fonte: Trentotoday.it