Il volo sul monte diventa una tragedia, base jumper perde la vita

È finita in tragedia la vicenda della base jumper precipitata nella giornata di sabato 6 aprile a Dro, nell'Alto Garda: la donna, una canadese di 41 anni, ha perso la vita in seguito ad un tentativo di lancio dal Becco dell’Aquila, sul monte Brento, nella valle del Sarca. La donna, dopo aver effettuato il proprio volo per qualche centinaio di metri, ha presumibilmente aperto con troppo anticipo la vela, schiantandosi di conseguenza sulla parete sottostante, dov’è rimasta incastrata ad alcune sporgenze.

Sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso alpino di Riva del Garda e Trento Monte Bondone, mentre si stava alzando in volo l’elisoccorso. La donna, inerme, si trovava in un punto decisamente difficile da raggiungere, sotto a degli impervi strapiombi, che hanno costretto l’elicottero a verricellare sulla cengia sottostante (lungo la Via degli Amici) sei soccorritori.

Gli operatori in parete hanno quindi iniziato la progressione su roccia per arrivare alla donna, che tuttavia nel frattempo non dava segni di vita, attrezzando in artificiale 60 metri circa di parete. Un lavoro lungo e difficoltoso che ha richiesto un ulteriore intervento dell’elicottero per portare ai soccorritori tutto il materiale necessario all’operazione di avvicinamento, conclusasi intorno alle 14.30, quando il gruppo ha raggiunto la jumper, già deceduta a seguito del forte impatto. Ottenuto poi dai carabinieri di Riva del Garda il nulla osta per la rimozione della salma, si è proceduto a calare il corpo della donna verso la cengia, per poterlo infine elitrasportare a valle, dove è arrivato nel tardo pomeriggio.

Fonte: Trentotoday.it