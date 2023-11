Trafitto da un ramo dopo una caduta: soccorso dall'eliambulanza

Prima la caduta dalla parete, poi la grave ferita, con un ramo che gli si è conficcato nella gamba: è la brutta disavventura capitata ad un climber tedesco ieri, mercoledì 1 novembre. L’uomo, un 43enne, era a Dro (TN), tra Cima alle Coste e lo Scudo, impegnato nella via d’arrampicata da 11 tiri “Esclusivamente per tutti” derll'alto Garda. Mancava poco per raggiungere la fine della scalata quando il climber, da primo in cordata, ha perso l’appiglio ed è caduto nel vuoto.

Poco dopo si è schiantato sulla vegetazione sottostante e un ramo gli si è conficcato nella gamba. Alle 13:49 è arrivata la chiamata al 112: da Riva del Garda è partita una squadra del soccorso alpino, mentre da Trento si è alzato in volo l’elisoccorso. Una volta recuperato, il 43enne è stato portato all’ospedale di Rovereto, dove se l’è cavata con parecchi punti di sutura. Illesa, invece, la compagna di cordata che era con lui.

Fonte: Trentoday.it