Aggredito e ferito da un orso: turista soccorso dall'eliambulanza

Nella mattinata di oggi, martedì 16 luglio, un turista straniero è stato aggredito da un orso nell'Alto Garda, in località Naroncolo nel comune di Dro. Il 118 riporta l’intervento alle ore 7.11: si tratta di un codice giallo, non sembra dunque in pericolo di vita.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con ferite agli arti. È intervenuto anche il personale forestale, che sta conducendo i rilievi del caso. Pochi giorni fa, una mamma orsa è stata avvistata proprio nelle campagne di Dro, con tanto di video. Notizia in aggiornamento.

Fonte: Trentotoday.it