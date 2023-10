Auto sbanda e 'vola' in un vigneto: ragazza portata in ospedale

Alto Garda. Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un vigneto: è quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 21 ottobre, ad una 23enne a bordo della sua Renault Clio in quel di Dro.

L’allarme è scattato alle 13:15 sulla SP 84, la strada che collega Dro a Drena. La giovane ha perso il controllo della vettura per cause ancora in corso di accertamento, uscendo dal tracciato e finendo in una prato in discesa, salvo poi terminare la sua corsa contro un vigneto.

Sul posto i vigili del fuoco di Dro e la polizia locale, così come un’ambulanza di Trentino Emergenza: la 23enne è stata portata in ospedale ad Arco per tutti gli accertamenti del caso.



Fonte: Trentotoday.it