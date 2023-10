Rovinosa caduta in bici, ragazzino si ferisce a una gamba: soccorso dall’eliambulanza

Vittima di una caduta dalla bici, un ragazzino bresciano di 13 anni è finito in ospedale. Il 13enne avrebbe riportato una brutta ferita alla gamba. Il giovanissimo stava praticando downhill, la versione della mountain bike con percorsi di montagna ripidi, scoscesi e spesso caratterizzati da salti con la propria due ruote, sulla pista di Fai della Paganella (Tn).

Il giovane, raggiunto dal soccorso alpino di Fai e dall’elicottero, è stato poi portato al Santa Chiara di Trento per maggiori accertamenti. Le sue condizioni, per fortuna, non desterebbero particolare preoccupazione. È successo nella giornata di ieri, domenica 8 ottobre.

Anche un 47enne è rimasto ferito durante una sessione di downhill sulla stessa pista. Rispetto al 13enne bresciano, in questo caso è intervenuta l’ambulanza che lo ha portato all’ospedale dI Trento per tutte le cure del caso. Anche per lui, pare, nulla di grave.