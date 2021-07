Brindisi di troppo durante l'aperitivo, donna collassa ubriaca fradicia

Fare un aperitivo un po' troppo alcolico (con davvero tanti bicchieri in eccesso) non è stata un'idea proprio felice, per una donna di 45 anni che ha rischiato di finire in un letto d'ospedale con una brutta intossicazione etilica.

Tutto è successo in via Sant'Orsola a Brescia nella sera di venerdì. Verso le 19.45, la 45enne è collassata a causa del troppo alcol ingerito. Immediato è scattato l'allarme al 112, che ha subito inviato un'ambulanza del Cosp di Mazzano e un'auto medica dell'Aat di Brescia

La donna è stata soccorsa dai medici: in seguito alle prime cure sul posto, si è lentamente riprese e, per fortuna, non è stato necessario il ricovero in ospedale. Resta per lei il brutto ricordo di una giornata finita non proprio nel migliore dei modi, che, si spera, possa almeno servire da lezione.