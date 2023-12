Il marito non le dà l'alcol, lei finge di aver preso un pugno e chiama i carabinieri

La pattuglia dei carabinieri è partita immediatamente, giungendo dopo pochi minuti all'abitazione della donna che ha lanciato l'allarme. Tutta l'urgenza però si è dimostrata inutile, in quanto l'allarme era una messa in scena. È successo nella serata di ieri, sabato 9 dicembre, a Nave.

Erano all'incirca le 23 quando ai Carabinieri della stazione di Concesio è arrivata la segnalazione di un possibile maltrattamento familiare. Una pattuglia è stata inviata a Nave, ma quando i militari hanno suonato al campanello è apparsa una donna di 51 anni, di origine ucraina, completamente ubriaca. La donna aveva effettivamente un occhio nero, così sul posto è stata inviata un'automedica. Mentre si prendevano cura della donna, i sanitari si sono accorti che il livido nero all'occhio non era nient'altro che trucco.

Nell'interrogatorio della coppia è emersa tutta la verità. La donna avrebbe simulato il livido per ripicca nei confronti del marito 55enne che le negava altro alcol. L'uomo, tra l'altro, non avrebbe negato di avere colpito la donna, evidentemente in maniera lieve, senza provocarle il livido che lei stessa si è dipinta sul viso. La donna è stata denunciata per simulazione di reato.