Positiva al covid e ubriaca fradicia, aggredisce gli agenti

Intervenuti per mettere fine ad una lite furibonda tra due ex coniugi, se la sono dovuti vedere con la donna che li ha aggrediti ripetutamente. È successo nella giornata di venerdì a Cologne, in Franciacorta, in un appartamento del centro.

Gli agenti della Polizia locale del Comando del Monte Orfano sono stati allarmati da alcuni cittadini che abitano nei pressi dell'abitazione dove era in corso la lite. Giunti sul posto, dopo aver separato i due ex, gli agenti sono stati ripetutamente spintonati dalla donna, una 45enne del posto in evidente stato di alterazione alcolica.

Coadiuvati dai colleghi di un'altra pattuglia giunta sul posto, gli agenti sono riusciti a fatica ad arrestare la donna dopo svariati tentativi - andati a vuoto - di tranquillizzarla. Una volta immobilizzata, la 45enne è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Dopo qualche ora, la sorpresa: i medici del Pronto soccorso infatti hanno scoperto che la donna era positiva al covid. Tutti gli agenti che sono entrati in contatto con lei sono stati sottoposti a un primo tampone di controllo, tampone che verrà ripetuto nei prossimi giorni.