Ex imprenditore freddato nella sua auto, arrestato un terzo complice: è bresciano

Freddato con 11 colpi di pistola, mentre era ancora bordo della sua auto, nei box del condominio dove abitava. Per l'omicidio di Donato Carbone, 63enne imprenditore edile in pensione, erano già state arrestate due persone: nel dicembre del 2019 (un mese dopo il delitto avvenuto a Cernusco sul Naviglio) i carabinieri avevano fatto scattare le manette per Leonardo La Grassa (72 anni, ritenuto il mandante) ed Edoardo Sabbatino (58 anni, di casa nel Bresciano e considerato l'esecutore materiale).

Le indagini hanno però portato a nuovo arresto: Giuseppe Del Bravo, 41enne bresciano di casa a Roncadelle. L'uomo è stato fermato martedì sera, in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Milano su richiesta della procura. È accusato di concorso in omicidio aggravato, porto abusivo di arma clandestina e ricettazione in concorso.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe fornito supporto logistico e organizzativo a La Grassa e Sabbatino "rendendosi parte attiva nel procurare l’auto utilizzata per il delitto", si legge in una nota diramata dall'Arma.

Non solo: avrebbe preso parte ai sopralluoghi all'abitazione della vittima fatti da Sabbatino. Inoltre poco dopo la fredda esecuzione del 63enne, sempre insieme al presunto killer materiale, avrebbe incontrato il mandante del delitto in un bar di Cologno. Lì i tre avrebbero bevuto e chiacchierato. Poi Giuseppe Del Bravo avrebbe riaccompagnato Sabbatino nella sua abitazione di Manerbio (Brescia) che condivideva con lui.

Secondo gli investigatori il 41enne sarebbe quindi stato consapevole dell'importanza del suo ruolo nella commissione del delitto: dopo l'arresto e è stato accompagnato in carcere, a Canton Mombello.

Fonte: Milanotoday.it