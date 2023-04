Malore mentre celebra un matrimonio: parroco in gravi condizioni

Il parroco di Palazzolo sull'Oglio, don Paolo Salvadori, è ricoverato nel reparto di Rianimazione della Poliambulanza di Brescia a seguito del malore che lo ha colpito martedì mattina mentre stava celebrando un matrimonio. Si sarebbe sentito male a causa di un'emorragia cerebrale, forse causata da un aneurisma: in ospedale è già stata operato e le sue condizioni sono stabili, ma non è ancora stato dichiarato fuori pericolo. Tutto il paese fa il tifo per lui.

Il malore in chiesa

Il fatto si è verificato poco dopo le 11 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Don Salvadori, come detto, stava celebrando un matrimonio: improvvisamente avrebbe accusato un forte mal di testa, avrebbe chiesto un bicchiere d'acqua, si sarebbe seduto e poi accasciato a terra. È stato soccorso dai presenti, tra cui un infermiere fuori servizio, e sono stati subito allertati i soccorsi.

Raggiunto da ambulanza e automedica, è stato intubato e trasferito d'urgenza in ospedale, ricoverato in codice rosso. L'hanno raggiunto alla Poliambulanza la sorella e il fratello: in chiesa, tra lo sgomento dei presenti, è stata ripresa la cerimonia infine celebrata da don Gianluigi Moretti. Classe 1968, don Paolo Salvadori non ha ancora compiuto 55 anni: ordinato sacerdote nel 1993, è a Palazzolo dal 2018, oggi parroco e legale rappresentante dell'erigenda unità pastorale del paese.