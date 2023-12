Morto sacerdote bresciano, vice parroco per oltre 50 anni: il commosso ricordo dei fedeli

Sacerdote da oltre 67 anni, vice parroco per oltre 5 decenni: Orzinuovi piange la scomparsa di don Mario Bossoni. Amatissimo dalla comunità di Coniolo e non solo, si è spento nella giornata di ieri, martedì 19 dicembre, all’età di 90 anni.

La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via Gandhi a Coniolo di Orzinuovi; la veglia funebre verrà celebrata da Angelo Gelmini, vicario per il clero, alle 17 di domani (giovedì 21 dicembre). Una folla commossa di fedeli è attesa per l'ultimo addio: il funerale, presieduto dal vescovo Pierantonio Tremolada, verrà celebrato nella parrocchiale della cittadina della Bassa alle 15 di venerdì 22 dicembre.

Classe 1933 e originario della parrocchia di Coniolo, è stato ordinato sacerdote a Brescia nel 1956: il primo incarico a Roccafranca, come vicario cooperatore, poi dal 1969 don Bossoni è stato vice parroco di Orzinuovi. In molti lo ricordano tra i banchi delle scuole delle medie dei due paesi della Bassa, dove per oltre 30 anni aveva insegnato religione.

"Un prete straordinario e una persona dal cuore d’oro" ; “Una colonna portante della nostra parrocchia", si legge tra i tanti commossi messaggi di cordoglio affidati ai social. Numerose anche le testimonianze di affetto giunte ai familiari del sacerdote, che lascia nel dolore le sorelle Maria e Francesca e i fratelli Giuseppe e Arturo.