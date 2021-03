"Ti sia lieve la terra": dramma in paese, sacerdote muore a soli 47 anni

E' morto all'alba di mercoledì il prete salesiano Luca Pozzoni: aveva solo 47 anni, ma da tempo lottava con un male tremendo, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Originario di Pagnano, frazione di Merate in provincia di Lecco dove ancora abita la sua famiglia, dal 2015 operava in provincia di Brescia, e più precisamente a Chiari. Nel suo curriculum anche un'esperienza ad Arese, nel Milanese.

“Tutta la comunità piange la scomparsa di don Luca – fa sapere il Comune di Chiari in una nota – Giovane sacerdote, giunto nella nostra città nel 2015 dove con il suo operato ha lasciato il segno in numerose realtà del territorio e nel cuore di tante persone”.

Il cordoglio del sindaco, il ricordo di chi lo conosceva

“Il sindaco e l'amministrazione comunale – si legge – si stringono al dolore per la sua perdita e manifestano la propria vicinanza alla famiglia, alla comunità salesiana di San Bernardino di cui don Luca faceva parte, e ai tanti giovani che all'oratorio avevano in lui un punto di riferimento”.

Sono a decine i messaggi su Facebook che lo ricordano. “La Piccola Accademia si stringe intorno alla comunità salesiana, ai parenti e agli amici – questo è solo uno dei tanti – che insieme a lui hanno percorso un tratto di strada, sostenuti da sentimenti di infinita gratitudine per quanto bene ha dispensato nel nostro oratorio. Grazie don Luca, ti sia lieve la terra”.