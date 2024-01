Parroco trovato senza vita in casa: mistero su quanto successo

L'ipotesi è quella del tragico incidente domestico, ma di fatto la sua morte è ancora avvolta nel mistero: si continua a indagare sulla scomparsa di don Giorgio Tironi, trovato venerdì senza vita nella sua abitazione di Ponte San Pietro, Bergamo. Aveva 77 anni. Indagini in corso affidate ai carabinieri: come da prassi la casa è stata posta sotto sequestro, la salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'autopsia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i militari della Scientifica.

Il parroco, da qualche anno in pensione, è stato trovato morto in bagno, avvolto in una coperta elettrica: nella stanza anche i segni di bruciature e di un principio d'incendio. Potrebbe essere stato folgorato da una scarica fatale, ma solo gli ulteriori accertamenti faranno luce su quanto successo.

Chi era don Giorgio Tironi

Una vita piena, quella di don Giorgio Tironi. Classe 1946 e nato a Ponte San Pietro, aveva più di 40 anni quando venne ordinato sacerdote: prima di allora era stato un vivace imprenditore. Delle sue tante esperienze, la più lunga fu a Somedenna, frazione di Zogno: qui è stato parroco per un quarto di secolo, dal 1990 al 2015. Proprio da Somedenna arriva il commosso ricordo della comunità parrocchiale, che a nome di don Mauro, don Simone, don Luca e i sacerdoti dell'Unità pastorale “si unisce al dolore dei familiari ed esprime sinceri ringraziamenti per l'apostolato operato in questi 25 anni nella nostra comunità”. Attualmente ancora in servizio per la Diocesi di Bergamo, Tironi era collaboratore pastorale per le parrocchie di Ponte e Valle San Martino.

Così lo ricorda l'Associazione bergamaschi di Londra: “Fai buon viaggio caro amico. Eri molto particolare, avevi un carattere che esplodeva facilmente, ma avevi un cuore grande come l'universo. Sempre pronto ad aiutare i più deboli, anche usando i tuoi soldi”.