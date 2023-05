L'abbraccio del paese a don Gianni: è morto l'amato parroco

Erano in tanti mercoledì pomeriggio a Palazzolo sull'Oglio, nella chiesa di San Paolo, per l'ultimo saluto a don Giovanni Vignoni, per tutti semplicemente don Gianni: si è spento serenamente a 95 anni alla Fondazione Richiedei di Gussago, dove era ospitato da tempo. Lo piangono le sorelle Lelia e Maria, il fratello Cesare con Santina, la cognata Nica, i nipoti.

Classe 1927, era stato ordinato sacerdote nel 1957: in tanti decenni di onorata carriera ecclesiale è stato curato a Bovezzo e a Brescia, poi parroco a Cremezzano, frazione di San Paolo, e infine a San Rocco, frazione di Palazzolo, dove è rimasto per quasi 30 anni, prima del meritato ritiro. Il funerale è stato officiato dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada.