Parroco per 60 anni, è morto don Gianni: anche il vescovo ai funerali

Aveva appena compiuto 92 anni don Giovanni Martenzini, da tutti noto semplicemente come don Gianni: si è spento venerdì scorso nella casa di riposo Villa Monsignor Zani di Bienno, dov'era ospite da qualche tempo. Lunedì mattina sono stati celebrati i funerali, ad Andrista di Cevo, in presenza del vescovo Pier Antonio Tremolada.

Originario di Orzinuovi, aveva fatto della Valcamonica la sua seconda casa: per quasi trent'anni – dal 1991 al 2017, quando aveva già 89 anni – era stato parroco a San Giacomo di Novelle, frazione di Sellero. Classe 1928, era stato ordinato sacerdote nel 1957: ha esercitato la professione per 60 anni esatti.

Una lunga carriera nella Chiesa

Aveva esordito come curato a Palosco, provincia di Bergamo, per poi trasferirsi a Pezzazze fino alla fine degli anni Cinquanta: il suo primo incarico da parroco risale al 1959, quando fu nominato a Magno e Irma. E' stato poi curato a Salò, tra gli anni '60 e '70, e poi parroco a Gardone Riviera negli anni '70 e '80. Laureato in Filosofia, è stato anche insegnante nonché prolifico scrittore.