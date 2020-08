Sacerdote per 38 anni, dalla Valcamonica alla Bassa: addio a don Filippo, ucciso dal coronavirus

Sacerdote attento e presente, così le numerose comunità che l'hanno conosciuto ricordano don Filippo Stefani. Parroco di numerosi Comuni del Bresciano, si è spento domenica notte in un letto della Domus Salutis di Brescia. Travolto dalla furia del Coronavirus, doveva ancora compiere 63 anni.

Originario di Losine, era stato ordinato sacerdote nel 1982. Dalla Bassa alla Valcamonica: ha lasciato un ricordo indelebile in numerosi paesi del Bresciano. Il primo incarico a Botticino Mattina, poi i tanti anni in Valcamonica: è stato parroco di Incudine per 9 anni (dal 1986 al 1995) e per ben 23 ha guidato la parrocchia di Cevo (dal 1995 al 2018). Nel 2019 il trasferimento a Calvisano dove ricopriva il ruolo di vicario parrocchiale.

Il lutto per la sua scomparsa ha colpito la comunità di Cevo e anche quella di Calvisano, dove in poco tempo don Filippo ha lasciato un ottimo ricordo tra i parrocchiani e i collaboratori. Grande è la commozione a Cevo: il sindaco Silvio Citroni ha espresso, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la popolazione, affetto e riconoscenza sui social: “Sei stato nostro Buon Pastore per ben 23 anni, trascorsi con noi cevesi condividendo gioie e dolori, ma soprattutto guidandoci giorno per giorno con determinazione, forza e coraggio manifestati con parole e azioni che rimarranno indelebili nei cuori di tutti noi”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale di Calvisano, dove alle 20.30 di martedì sera si terrà la veglia funebre e nel pomeriggio di mercoledì (alle 15.30) il vescovo Tremolada presiederà il funerale. La salma verrà poi trasferita a Cevo: nella serata di mercoledì sarà celebrata una veglia funebre.