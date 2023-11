Morto sacerdote bresciano, curato per quasi 50 anni: il commosso ricordo dell'ex sindaco

È morto nella giornata di sabato 4 novembre don Fausto Gnutti: classe 1951, è spirato alla Domus Salutis di Brescia, dove era ricoverato da qualche giorno. Originario di Lumezzane, nel corso del suo lungo ministero sacerdotale, cominciato a Vestone nel 1975, ha ricoperto il ruolo di curato in numerose parrocchie del Bresciano: per ben 17 anni (dal 1975 al 1992) a Chiari, poi a Montichiari (dal 2002 al 2007) e infine a Cailina, Carcina, Cogozzo e Villa Carcina. È stato anche rettore del Convitto vescovile S. Giorgio, assistente zonale dell'Agesci, parroco di San Francesco da Paola a Brescia e amministratore parrocchiale di Castelfranco di Rogno.

Tante le comunità e i fedeli che in queste ore lo piangono. L'ex sindaco di Chiari Massimo Vizzardi lo ha ricordato con un post suI social: "Una figura molto importante per la nostra città. Un sacerdote che si è speso con immenso altruismo e generosità nel suo impegno al servizio delle persone. Lo ricordo nel nostro gruppo scout con quell'ironia e schiettezza, ma anche quel sincero affetto con cui ci spronava a crescere nel nostro cammino. Un grande grazie, Don Fausto, per tutto il bene che ci hai donato".

La camera ardente è stata allestita presso la chiesa parrocchiale di Cogozzo di Villa Carcina dove alle 19.30 di domani, lunedì 6 novembre, monsignor Gaetano Fontana celebrerà la veglia funebre. Il funerale, presieduto dal vescovo Pierantonio Tremolada, si svolgerà alle 10 di martedì 7 novembre nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Lumezzane, paese d'origine di don Gnutti.