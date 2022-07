Parroco per più di 30 anni, stroncato dalla malattia: addio a don Bruno

Si è dovuto arrendere alla malattia che lo tormentava da tempo: don Bruno Messali è morto a 83 anni. Per più di trenta era stato parroco a Quinzano d'Oglio, il paese che in queste ore lo ricorda con affetto: la camera ardente è stata allestita da lunedì mattina nella chiesa parrocchiale dei santi Faustino e Giovita, martedì sera è prevista una veglia funebre, mercoledì mattina alle 10 il funerale, celebrato da monsignor Gaetano Fontana.

Il ricordo del paese

Classe 1938 e originario della parrocchia di Rovato, è stato ordinato sacerdote nel 1964. Dal 1984 ha guidato la parrocchia di Quinzano, per più di 30 anni: "La sua dedizione - fanno sapere dalla Nuova Civica per Quinzano - è testimoniata anche dall'impegno nel restauro della chiesa dei santi Faustino e Giovita e in quello della chiesa dei Castelletti. Per lui e i suoi familiari il ricordo nella preghiera: questo non è un addio, grazie don Bruno".

E' arrivato a Quinzano negli anni Ottanta dopo aver servito anche Marone e Travagliato. Verrà ricordato come il parroco poeta: scriveva poesie, testi e pubblicazioni. "Amava molto il nostro paese - si legge sulla pagina Questo è Quinzano - dedicandogli anche una poesia, Come l'è bel Quinsà , che è anche il titolo della raccolta. Buon viaggio don Bruno, rimarrai nel cuore di moltissimi quinzanesi".

La poesia su Quinzano

Questo uno stralcio della poesia dedicata a Quinzano: "Come l'è bèl Quinsà col Castelèt, col Salizét, Campanaècia e 'l Razèt, coi portech, De Marià e 'l Ciaigù e le cantàde dè quàch embreagù. L'è bel Quinsà con la sò Piéf, col Cimitero bianc come la néf, con S.Giosef e i quàder del sicsènt e con le sirene del stabilimènt. L'è bèl Quinsà quando l'è nèt, quando sa pöl müis come 'n del lèt per le tante strade del Castèl che, söl Terài, iè come le éne del servèl".