Parroco e insegnante stroncato dalla malattia: il ricordo di don Angelo

Sono stati celebrati lunedì mattina i funerali di monsignor Angelo Nassini, volto più che noto del mondo cattolico bresciano: classe 1942 e 80 anni ancora da compiere (nato in settembre), fu ordinato sacerdote nel 1966. Da allora è stato curato e parroco in diversi territori della provincia, dal 1991 al 2006 a Iseo, ma anche insegnante al seminario (per più di 20 anni, fino al 1991) e presidente dell'Istituto diocesano di sostentamento del clero (fino al 2016). Nel 2007 era stato nominato canonico della cattedrale di Brescia.

Il ricordo di sorella e nipoti

Originario di Cogozzo, Villa Carcina, da qualche tempo era ospite della Rsa Villa di Salute di Mompiano, in città: è qui che si è spento venerdì, serenamente. La cerimonia funebre è stata celebrata nella "sua" Cogozzo, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate: a officiare la messa monsignor Gaetano Fontana, il vicario del vescovo di Brescia.

Lo piangono la sorella Caterina, i nipoti Marco e Luca con Michela: la famiglia ringrazia "tutte le persone che gli sono state vicine durante la malattia". Dall'oratorio di Iseo, dove don Nassini fu parroco per 15 anni, è stato organizzato un pullman per poter partecipare al funerale.