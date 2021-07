60 anni al servizio delle sue parrocchie: addio a don Giovanni

Ordinato a Brescia il 19 giugno 1954, è scomparso giovedì all'età di 92 anni don Giovanni Bontempi, parroco originario di Collebeato. Il sacerdote è nato il 14 gennaio del 1929. La sua lunga vocazione lo ha portato in principio a Graticelle (1954-1957), poi via via in numerosi altri paesi della provincia. Ha svolto le funzioni di curato a Concesio (1957-1960) e a Flero (1960-1963), prima di diventare parroco a Corvione (1963-1983), poi di nuovo curato, a Nave (1983-1986) e infine, per vent'anni, vicario parrocchiale a Lumezzane Pieve (1986-2006).

La Camera Ardente è stata allestita presso la Rsa Mons. Pinzoni di Brescia. Questa mattina, alle ore 9, si sono celebrati i funerali, presieduti dal vicario generale, mons. Gaetano Fontana. Don Giovanni è stato sepolto presso il Cimitero di Collebeato, suo paese d'origine.