Bienno: trovato morto il 33enne Domenico Carrara

E' stato ritrovato senza vita Domenico Carrara, 33enne di Bienno. Domenica sera, il ragazzo – bidello in una scuola di Berzo Inferiore – era uscito per una passeggiata nei boschi che circondano il paese e non era rincasato per cena. Poi l'allarme dei familiari.



Da allora non si erano più avute sue notizie, fino al tragico ritrovamento di oggi – venerdì 29 gennaio – da parte del Soccorso Alpino nei pressi di località Castello.