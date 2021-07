Morto agente di Polizia Locale, il cordoglio di un intero paese

La comunità di Puegnago si stringe al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Domenico Cangeri, 69 anni, storico agente di Polizia Locale in servizio in paese per quasi 40 anni. Da qualche tempo era in pensione, e si è dovuto arrendere ai tanti problemi di salute che purtroppo lo perseguitavano.

Il cordoglio di un intero paese

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di Raffa: lo piangono la moglie Caterina e il figlio Belindo, il fratello e la sorella. Cordoglio bipartisan: il sindaco Silvano Zanelli ricorda la sua mirabile professionalità, l'ex sindaco Sergio Leali (oggi in minoranza) scrive del suo “senso civico e misura, cercando prima di tutta la persona, in ogni cittadino”.