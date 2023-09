Morto a 31 anni tra le braccia dei genitori: "Eri sempre felice e sorridente"

Un balletto improvvisato tra i banchi delle scuole superiori, lo stupore nel trovare la maglietta della Reggina autografata dai calciatori nel mobiletto del proprio ufficio. Frammenti gioiosi di una vita spezzata in pochi istanti in un torrido pomeriggio di fine agosto. Ricordi immortalati dagli smartphone degli amici e dei colleghi di Domenico Cagliostro che ora rimbalzano sui social, accompagnati da commossi messaggi di addio.



"Sei stato il compagno di classe più simpatico, più carismatico, uno dei più rispettosi, sempre pronto ad aiutare. Ed io voglio ricordarti così, felice e simpatico come in questo video", scrive un ex compagno di liceo del 31enne morto, a soli 31 anni,  tra le braccia dei genitori.



Originario di Reggio Calabria, viveva a Brescia da 5 anni. Dopo essersi laureato in Scienze motorie a Messina si era trasferito nella nostra città per esigenze lavorative: faceva il capotreno per Trenord. Appassionato di calcio e grande tifoso della Reggina, amava giocare a tennis ed era molto conosciuto nei circoli tennistici cittadini.



Sposato e padre di un figlio piccolo, si è spento nei giorni scorsi: ucciso da un malore fulminante, mentre stava trascorrendo le vacanze nella sua città natale. Per lui non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato: “Conoscerti è stato un onore. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Non mi capacito ancora di come sia possibile: quel sorriso perenne, quella forza e bontà d’animo che avevi, sempre a dare una pacca sulla spalla, una battuta, una parola di confort: non è giusto!", scrive un amico sui social. Messaggi di cordoglio e testimonianze d’affetto che si susseguono, in attesa di conoscere la data e il luogo del funerale del giovane padre.