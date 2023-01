Negoziante e madre di famiglia: il paese piange Domenica, uccisa dalla malattia

Stroncata dalla malattia che l'aveva colpita da tempo, Domenica Barucco è morta a soli 57 anni: abitava a Ospitaletto ma era conosciutissima anche e soprattutto a Gussago, dove da tanti anni gestiva il negozio di abbigliamento "Buio" in Via IV Novembre.

Il dolore di marito e figlia

Lascia nel dolore il marito Ermanno Meoli, la figlia Marta, la mamma Giulia, i fratelli Marcello, Egidio e Dino, la cognata Veronica e Maria. La salma riposa nell'abitazione di famiglia in Via Seriola a Ospitaletto: il funerale sarà celebrato sabato pomeriggio (ore 14.30) nella chiesa parrocchiale del paese. Venerdì sera è prevista una veglia.

I familiari ringraziano il personale dell'assistenza domiciliare della Domus Salutis per l'assistenza prestata. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Per gli amici era semplicemente "Domi": "Sarai sempre nei nostri cuori", si legge nelle partecipazioni al lutto.