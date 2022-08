Il dramma di Dino, tradito dalla montagna che tanto amava

Tradito dalla montagna che tanto amava: è stato ritrovato senza vita, lunedì mattina, il 51enne Dino Pagliani, residente a Casazza (nella Bergamasca) insieme a moglie e figlia. Come riferito dal Soccorso Alpino, domenica era uscito per un'escursione sul Pizzo Recastello, la montagna sopra Valbondione, annunciando di voler raggiungere la zona della Cresta dei corni neri: il mancato rientro ha allertato i familiari, che hanno chiesto aiuto.

Sono partite le ricerche: l'auto è stata ritrovato a Valbondione. In campo decine di soccorritori: uomini e mezzi del Soccorso Alpino, dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, l'elicottero di Sondrio di Areu, l'elicottero della Guardia di Finanza attrezzato con Imsi Catcher, un particolare dispositivo che consente di rintracciare le persone disperse attraverso il segnale dello smartphone.

Precipitato per decine di metri

La triste notizia è poi arrivata domenica mattina. Il 51enne è stato localizzato in una zona molto impervia, proprio nelle vicinanze della Cresta dei corni neri: l'intervento si è concluso nel primo pomeriggio con il recupero del corpo con il verricello. Da quanto si apprende, potrebbe aver poggiato il piede su una roccia friabile, che sarebbe franata sotto di sé facendolo precipitare nel vuoto per decine e decine di metri.

Mercoledì pomeriggio i funerali

Morto sul colpo, non c'è stato niente da fare. Grande sportivo e appassionato di montagna, non perdeva occasione per arrampicarsi, praticare sci e snowboard, godersi giornate intere a contatto con la natura. Stava preparando un libro sulle Alpi Orobie, che conosceva bene ma che purtroppo l'hanno tradito, in una domenica d'agosto. La salma è a disposizione dei familiari: lascia nel dolore la moglie e la giovane figlia, 25 anni. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Casazza.