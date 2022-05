Ragazzo morto tragicamente, un paese sconvolto: "Non ci sono parole"

“Umanamente, in questo momento, mi è impossibile trovare parole che possano essere di qualche conforto per i tuoi cari: ma sono certo che, ovunque tu sia, sarai tu a dare loro la forza di andare avanti. Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta: e tu, caro Dimitri, resterai per sempre nel cuore di tutta la nostra comunità”. Così il sindaco di Quingentole, Luca Perlari, nel ricordare il giovane Dimitri Roveri, morto a soli 28 anni: colto da un malore mentre sabato pomeriggio, a Castelgoffredo, era in campo per i playoff della Open League Uisp.

Indossava la maglia del Quingentole, quel rosso-verde di cui andava tanto fiero: si è accasciato a terra, all'improvviso, è stato rianimato a lungo e poi trasferito d'urgenza, in elicottero, all'ospedale San Raffaele di Milano. Qui purtroppo è spirato poco più tardi. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per fare eventualmente chiarezza sulle cause della morte. Solo in seguito saranno organizzati i funerali.

Una raccolta fondi per Edo e Sara

Intanto il paese si mobilita per la compagna Sara e il piccolo Edo, il piccolo che quest'ultima porta in grembo: Dimitri sarebbe diventato padre tra meno di quattro mesi. L'amico Stefano ha lanciato una raccolta fondi su gofundme.com, sono già stati raccolti più di 12mila euro: “Non ci sono parole per descrivere la tremenda situazione dopo la scomparsa di Dimitri. Questa donazione è per aiutare Sara e il piccolo Edo. Questo con la speranza che il bimbo possa crescere come il papà, una grande persona, solare e fantastica con tutti. Ciao Dima, resterai sempre con noi”.

In attesa della data del funerale, ad oggi si sa che la camera ardente verrà allestita al palazzetto dello sport di Quingentole: in paese sarà inoltre proclamato il lutto cittadino. Oltre alla compagna Sara Malagutti, Dimitri Roveri lascia nel dolore i genitori Mara e Angelo, la sorella Nicol, la nonna Gio.