Inciampa mentre sposta il frigo con gli amici, batte la testa e muore

Tragico incidente domestico mercoledì pomeriggio a Temù: Dimitri Milesi, 61 anni, è morto a causa di una violenta caduta mentre stava aiutando alcuni amici a spostare un frigorifero, in una casa vacanze di Via Roma, in pieno centro al paese. Il dramma si è consumato poco dopo le 17: mentre stava spostando il pesante elettrodomestico, Milesi sarebbe inciampato cadendo in avanti e battendo la testa contro un muretto in granito.

Stramazzato al suolo, privo di sensi

Una botta tremenda: l'uomo è stramazzato al suolo, privo di sensi, grondante sangue. Gli amici hanno subito allertato il 112: la centrale operativa di Areu ha mobilitato l'ambulanza e anche l'elicottero, decollato da Trento. Ma all'arrivo dei sanitari, purtroppo, per il povero Milesi non c'era già più niente da fare: è stato rianimato a lungo, senza successo. E i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno, ma il caso è chiuso: morte per cause accidentali. Anche per questo la magistratura ha già dato il nulla osta alla sepoltura: non ci sarà bisogno dell'autopsia o di altri approfondimenti. La salma presto tornerà a disposizione dei familiari, per organizzare i funerali. Dimitri Milesi abitava a Val Brembilla, provincia di Bergamo, ma da tantissimi anni frequentava Temù e la Valcamonica: era un grande appassionato di montagna, oltre che un provetto sciatore.