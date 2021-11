Incidente stradale: morto il 27enne Diego Simonetti di Casalmorano

Casalmorano (Cr) piange la morte di Diego Simonetti, metalmeccanico 27enne deceduto sabato sera in un terribile frontale avvenuto verso le 19.15 tra Fontanella e Soncino, sul confine bresciano a pochi chilometri da Orzinuovi.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la sua Ford Fiesta (diretta verso sud) si è accartocciata contro la Dacia Duster di un 29enne di Milano che procedeva in direzione opposta. Oltre alle ambulanze, in pochi minuti è intervenuto anche l’elisoccorso decollato da Brescia, ma a nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo: il 27enne è morto sul posto. Il milanese sulla Dacia, rimasto ferito, non è in pericolo di vita.

Simonetti era un grande tifoso dell'Atalanta e pare stesse tornando a casa dopo aver visto la “Dea” giocare contro la Lazio. Martedì sera verrà ricordato allo stadio con uno striscione in Curva Nord, in occasione della partita contro il Manchester United.