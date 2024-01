“Hai lasciato il ricordo di un uomo buono e di un lavoratore infaticabile”: con queste parole il sindaco di Pisogne Federico Laini ricorda Diego Pezzotti, morto all’età di 44 anni a causa di una grave malattia. Tutta l’amministrazione comunale del paese del Sebino, per contro della quale il 44enne lavorava come operaio specializzato, è in lutto per la prematura scomparsa e si stringe all’indicibile dolore della famiglia: la moglie Simona e la figlia Alessia, la mamma Rosa, il papà Berto, il fratello Oreste e la sorella Patrizia.

Il cordoglio del sindaco

"Dipendenti, amministratori e tutto il consiglio comunale si uniscono al lutto della famiglia Pezzotti. Caro Diego, avremmo voluto mangiare un’altra torta per festeggiare il tuo ritorno", si legge sui canali social del Comune di Pisogne.

Nato a Breno nel luglio del 1979, il giovane padre si è spento ieri (venerdì 26 gennaio) in un letto dell’ospedale di Cremona dove era ricoverato. "La vita è davvero ingiusta: hai lottato finché ci sei riuscito, ora da lassù proteggi la tua famiglia e tutti noi. Lasci un vuoto immenso sarai sempre nel mio cuore", scrive un amico di Pezzotti sui social.

L'ultimo saluto

Alle 19.30 di oggi (sabato 27 gennaio), si terrà la veglia di preghiera. I funerali si svolgeranno domenica alle 14 nella chiesa parrocchiale di Gianico (paese d’origine del 44enne) partendo dalla casa funeraria Oltre di Pian Camuno dove è stata allestita la camera ardente (9-20 l'orario di visite).