È morto Diego Pasini: ha fatto la storia della viticoltura bresciana

Diego Pasini è morto a pochi giorni dal suo compleanno: classe 1939, aveva 83 anni. Ne avrebbe compiuti 84 tra circa una settimana. Volto noto della viticoltura bresciana e lombarda, insieme ai fratelli è stato fondatore dell'azienda agricola Pasini San Giovanni di Raffa di Puegnago, che ancora oggi brilla sulle colline del lago di Garda. Un bel vizio di famiglia: i genitori Andrea e Amelia Pasini aprirono nel 1940 un'osteria con vendita di vino. Il 1958 è l'anno della prima cantina, in Via Volta a Brescia.

Chi era Diego Pasini

Negli anni Sessanta i fratelli Bruno, Diego e Giuseppe sono già tutti impegnati nella conduzione della cantina: la società si trasferisce nel 1967 a San Zeno Naviglio, negli anni a seguire a Raffa di Puegnago con i primi 15 ettari di vigneti gardesani. A proposito di traguardi: è del 1980 il primo spumante metodo classico non dosato di Pasini, del 1981 il primo vino rosso “riserva”.

Pionieristico, all'avanguardia nel suo lavoro: Diego Pasini ha cambiato il modo di vedere il vino, anche in Valtenesi. Un lungo cammino, costellato di successi: fino ai Tre Bicchieri del Gambero Rosso per il vino rosato prodotto dall'azienda, quasi un unicum nel panorama gardesano (e non solo). Fu tra gli ideatori di “Profumi di Mosto”, evento cult dell'autunno bresciano, ed è stato anche presidente di quello che sarà il Consorzio Valtenesi, ora guidato dal figlio Paolo.

Il dolore e il ricordo

“Non ti dimenticheremo mai”, scrivono i familiari nel necrologio: Diego Pasini lascia la moglie Iose, i figli Cristina, Paolo con Francesca e Michele, i nipoti Nicola, Andrea e Corrado. La famiglia ringrazia tutto il personale della coop Vivisol e la dottoressa Claudia Crippa del reparto di Ematologia del Civile. La salma riposa nell'abitazione di Via Mazzini a San Zeno Naviglio: il funerale verrà celebrato mercoledì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese. Tantissimi i messaggi di cordoglio: “Già nostro confratello, Diego era un produttore di vini del territorio conosciuto e stimato. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore”, fa sapere la Confraternita del Groppello.