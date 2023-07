"Cura il cancro", ma erano solo erbe: falso medico condannato a 3 anni

Per la pubblica accusa avrebbe proposto cure miracolose per il cancro al modico prezzo di 15mila euro: ma queste cure non erano altro che la peggiore fuffa, ovvero intrugli a base di erbe tra cui camomilla e ortica, non nocivi ma inutili, false speranze per i malati terminali. Nel 2019 era stato smascherato e arrestato dai carabinieri nel suo “studio” di Berlinghetto, a Berlingo: venne pure colto in flagranza di reato mentre si sarebbe fatto consegnare 800 euro da un potenziale paziente che in realtà aveva già sentito i carabinieri.

Condannato ma irreperibile

Sono passati quattro anni e si è arrivati a sentenza: Diego Otalvaro Martines, 54 anni di origini colombiane, è stato condannato a 3 anni di reclusione e al pagamento di una multa da 25.500 euro per truffa ed esercizio abusivo della professione medica. Condanna notificata solo al suo legale, perché lui risulta ancora latitante: rimesso in libertà nel 2019, a pochi mesi dall’arresto si era reso irreperibile. E da allora non è stato più trovato.