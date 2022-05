Stroncato da un malore davanti a casa: muore a 65 anni

Si è accasciato a terra all’improvviso, a pochi passi dalla sua abitazione. Quando è stato soccorso era privo di conoscenza e i disperati tentativi di far ripartire il suo cuore sono stati tutti vani. Questo il tragico destino di Diego Casali, 65 anni: è stato stroncato da un malore accusato, nel tardo pomeriggio di giovedì, in via Calango a Botticino Mattina.

La tragedia sotto gli occhi attoniti di passanti e compaesani, che hanno lanciato subito l’allarme al 112: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un’auto medica, ma per il pensionato non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

La salma è stata ricomposta, già a disposizione della famiglia che ha così potuto fissare la data dei funerali. L’ultimo saluto a Diego Casali sarà celebrato sabato mattina, alle 10.30, nella parrocchia di San Faustino e Giovita a Botticino, partendo dalla casa funeraria La Cattolica di Rezzato.

In paese lo conoscevano in molti e sono tantissimi i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto. “Era una persona buona e generosa”, si legge. “Ti ricorderò come persona seria e onesta, in una società nella quale questi valori non sono tanto attuali”, scrive un amico.

Il 65enne aveva lavorato a lungo, come operaio, in una cava del paese e da qualche anno era andato in pensione. Disponibile e generoso: “Era sempre presente ad aiutare nella cura del nostro rifugio Trenal”, fa sapere il gruppo degli alpini di Botticino Mattina. Lo piangono la sorella Maria Teresa e i nipoti Alex, Elena e Paola.