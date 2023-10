Stroncato dalla malattia, sindaco di paese muore a soli 35 anni

Sono ore di grande dolore a Selvino, comune della Bergamasca che ha perso il suo giovanissimo sindaco: Diego Bertocchi si è spento nella mattinata di oggi (martedì 17 ottobre) dopo aver combattuto tenacemente contro una malattia. Aveva solo 35 anni e da 9 era alla guida del piccolo comune della val Seriana: indossata la fascia da sindaco nel 2014, quando aveva solo 26 anni, non l’ha più tolta, venendo riconfermato alle amministrative del 2019.



"Ragazzo di poche parole e di molti fatti", si legge tra i tanti commossi ricordi affidati alla rete. Un amministratore capace, innamorato del suo paese e sempre presente per i cittadini, così Bertocchi viene descritto all’unanimità. Un impegno costante e incessante, nonostante la dura lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica, quello per la sua comunità che lo ricorda come "un uomo generoso sempre attento ai bisogni del prossimo e sempre in prima linea".

"È stato un esempio per l'impegno civico che si è assunto in giovane età, diventando sindaco della sua amata Selvino a soli 26 anni ed è stato un grande esempio nella malattia, proseguendo il suo impegno con grande dedizione e dignità", si legge ancora suo social. Tutto il paese si sta stringendo attorno alla famiglia di Bertocchi che lascia nel dolore la moglie Giulia, il figlioletto di 5 anni e la mamma Giuliana.

La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del comune di Selvino; l’ultimo commosso saluto alle 15 di venerdì 20 ottobre.