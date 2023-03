Un tronco lo travolge, la moglie lo trova morto: era padre di 3 figlie

E' stata la moglie a trovarlo ormai senza vita, schiacciato dall'albero che stava tagliando solo poco prima: il dramma si è consumato lunedì mattina tra le 12 e le 12.30 a Sant'Omobono Terme, nella Bergamasca. La vittima è il 69enne Diego Belotti, operaio in pensione che stava lavorando in un terreno di proprietà in zona Via degli Alpini.

La tragedia

Mentre stava tagliando una pianta, il tronco si sarebbe spezzato fino a travolgerlo e ucciderlo. Inutile purtroppo i tentativi di salvargli la vita: sul posto i sanitari dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Rossa, i tecnici del Soccorso Alpino, l'elisoccorso decollato da Bergamo, i Carabinieri di Zogno a cui sono stati affidati i rilievi.

Il funerale

La salma in giornata è stata consegnata ai familiari che potranno così organizzare i funerali. Oltre all'amata moglie Lucia, Diego Belotti lascia anche le adorate figlie Laura, Paola e Gaia. L'ultimo saluto è in programma mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Mazzoleni, frazione di Sant'Omobono Terme.