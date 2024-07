Malore improvviso mentre è in vacanza: uomo muore nella sua stanza

Un uomo di 54 anni è deceduto a causa di un improvviso malore, mentre si trovava in vacanza sul Lago di Garda. Il triste episodio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 17 luglio, nella stanza di un bed & breakfast di via Moie a Desenzano. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 22.30.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte in codice rosso due automediche e un’ambulanza. I sanitari hanno provato a rianimarlo a lungo, ma purtroppo per il 54enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Allertato, per gli accertamenti del caso, anche il commissariato di polizia di Desenzano: sul posto è quindi intervenuta una pattuglia. Non ci sarebbero però dubbi sulle cause naturali all’origine della morte: l’uomo sarebbe stato colto da un malore, forse un arresto cardiaco, mentre si trovava nella sua stanza.