Follia sul lungolago: ubriaco fradicio, prende a calci e pugni i poliziotti

Lunghi attimi di follia sul lungolago di Desenzano, la sera di Ferragosto: un ragazzo milanese di 21 anni, in vacanza sul Garda con un amico, in preda a un raptus incontrollato ha aggredito e ferito due poliziotti, immobilizzato solo grazie all'intervento di un terzo agente e dopo una complicata collutazione. Il giovane è stato arrestato per violenza, lesioni, oltraggio e resistenza, oltre che denunciato per guida in stato di ebbrezza.

E' successo tutto in pochi minuti: intorno alle 23 è stato fermato in auto, in Via Anelli. L'esito dell'alcol test ha confermato un tasso alcolico di circa 1,50 grammi per litro di sangue: ben oltre il limite di legge, con denuncia penale. La sua reazione è stata spropositata: prima ha danneggiato la sua stessa auto, poi a preso a calci e pugni (anche sul volto e sulla tempia) i due agenti che cercavano di calmarlo.

Immobilizzato in pieno centro, in mezzo alla gente

In mezzo al lungolago, pieno di gente, non senza fatica è stato bloccato a terra e immobilizzato, poi accompagnato al comando di Via Carducci dove ha passato la notte in attesa della convalida dell'arresto, arrivata in mattinata. Nel mezzo anche un breve ricovero in ospedale, probabilmente a causa dei postumi della sbronza: è stato subito dimesso.

Il ragazzo non aveva precedenti, dunque il giudice l'ha rimesso in libertà (ma condizionata) in attesa del processo. Negli attimi confusi dell'arresto, una ragazza ha filmato l'accaduto insultando i poliziotti e pubblicando tutto su Facebook: il video è già stato acquisito dagli investigatori, non si escludono ulteriori accertamenti anche penali.