Notte alcolica, tanti i bicchieri di troppo: giovane donna collassa in piazza

Ha finito il venerdì di festa in ospedale la donna di 40 anni che – verso le 3.30 della notte appena trascorsa – si è sentita male in piazza Malvezzi a Desenzano, a causa di diversi bicchieri di troppo.

Ubriaca fradicia e al limite del coma etilico, per soccorrerla è stato necessario fare intervenire il 118 con un'ambulanza. I sanitari l'hanno trovata in mezzo a passanti e amici che cercavano di aiutarla; una volta presa in cura, l'hanno carica sulla barella e quindi sull'autolettiga per poterla trasportare al vicino ospedale gardesano, dove è stata sottoposta a una cura disintossicante a base di flebo.