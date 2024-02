"Sua figlia ha fatto un incidente": truffata per oltre sette mila euro

Un’altra persona anziana vittima della truffa del "finto carabiniere”: è successo nella tarda mattinata di giovedì 1 febbraio in provincia di Vicenza. Ma per i due autori del raggiro le manette sono scattate a Desenzano: è qui che sono stati individuati dai carabinieri, poche ore dopo aver commesso il fatto.

Si tratta di un 33enne e di una 40enne campani, con precedenti penali e di polizia: il loro arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per lui e la misura dell’obbligo di dimora nel luogo d’origine per lei.

Un arresto reso possibile dal lavoro congiunto dei comandi provinciali dell’Arma di Vicenza, Verona e Brescia. Erano da poco trascorse le ore 13 di giovedì 1 febbraio, quando i militari vicentini hanno inoltrato la segnalazione del raggiro subita della donna, con tutti i particolari utili per rintracciare l’auto dei truffatori, ai comandi di Verona e Brescia. La sezione radiomobile della città scaligera si è immediatamente messa alla ricerca dell'auto, segnalata come possibile mezzo di fuga, scovandola a Desenzano del Garda dove è scattato l’Alt.

Nel corso della successiva perquisizione, i militari hanno rinvenuto i monili e la somma di denaro sottratta all’anziana con la truffa del "finto carabiniere”. La coppia aveva fatto credere alla vittima che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente con feriti e che a titolo di risarcimento era necessario versare 7.500 euro.