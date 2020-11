Stazione 'mancata': ragazzi lo rincorrono sui binari, ma arriva un altro treno

Una scena che ha dell'incredibile, quella avvenuta venerdì mattina in stazione a Desenzano. Come racconta un testimone al nostro giornale, con tanto di foto, pochi minuti dopo le 10 il Treno Regionale 2059 delle 9.49 – in ritardo, proveniente da Milano e diretto a Verona – ha 'mancato' la fermata arrestandosi un centinaio di metri dopo la fine della banchina.

Alcuni ragazzi in attesa di salire si sono incamminati lungo i binari, ma il macchinista ha deciso di ripartire probabilmente intuendo la pericolosità della situazione, anche perchè – in quel momento – stava sopraggiungendo in direzione opposta il Regionale 2062 delle 10.09. Fortunatamente, i giovani hanno avuto la prontezza di allontanarsi e di tornare in stazione. Nessuno si è fatto male.