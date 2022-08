Miasmi da un'auto parcheggiata: nel baule c'è il cadavere di una donna

Macabro ritrovamento nel parcheggio del centro commerciale, alle Vele di Desenzano del Garda: una donna morta da diversi giorni, forse più di dieci, giaceva esanime nel baule della sua auto. Probabile suicidio. E' successo alla vigilia di Ferragosto: intorno alle 14 la segnalazione al 112, che ha inviato sul posto una pattuglia del Commissariato di Polizia.

I passanti hanno riferito agli agenti del forte odore che fuoriusciva da una vettura parcheggiata, un piccolo Suv. Al suo interno non si vedeva nulla, dunque i poliziotti hanno forzato e aperto il baule: qui la macabra scoperta, ovvero il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione.

Morta da almeno 10 giorni

I primi accertamenti hanno confermato che fosse morta da almeno una decina di giorni: l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, in quanto avrebbe ingerito ingenti quantità di farmaci che ne avrebbero provocato il decesso. E' stata identificata: si tratta di una 50enne straniera residente nel Biellese, su cui già pendeva una denuncia di scomparsa. Amici e familiari erano preoccupati per un eventuale gesto estremo: pare che già in passato avesse manifestato intenti suicidi.