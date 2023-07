Tuffo al lago insieme al marito, intanto spariscono i vestiti

I ladri non li hanno lasciati in mutande, ma poco ci è mancato: marito e moglie sono infatti rimasti in costume, al rientro da un tuffo rigenerante nel lago di Garda. È quanto sarebbe accaduto a una coppia in villeggiatura a Desenzano nel pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio. Qualcuno gli avrebbe sottratto i vestiti lasciati vicino alla battigia della Spiaggia d’Oro mentre loro sguazzavano nel lago.

Inizialmente moglie e marito hanno pensato a una svista, a qualche bagnante che distrattamente e per errore avesse preso il copricostume di lei e la maglietta di lui. E sono rimasti di stucco quando, dopo aver chiesto alla reception della spiaggia se qualcuno avesse riconsegnato i loro averi, hanno appreso che erano stati portati solo un paio di occhiali 'smarriti'.

A raccontare la vicenda sono gli stessi protagonisti in un post che impazza sulla pagina Facebook “La nostra Desenzano”. "Sono scesa con mio marito alla Spiaggia d'oro per un veloce bagno "senza bagaglio": solo asciugamani, copricostume e una maglietta per lui. Ci credete? Ci hanno rubato i vestiti - si legge sui social. Abbiamo chiesto alla reception se qualcuno avesse preso per sbaglio le nostre cose e le avesse riportate. Qualcuno ha in effetti consegnato gli occhiali da vista di mio marito, che erano avvolti nella maglietta. Non certo il ladro, a cui saranno sfuggiti mentre portava via velocemente il 'bottino'."

"Ho voluto comunicarvelo, non so se è successo a qualcun altro, certo siamo rimasti sorpresi. Ringrazio chi ha consegnato gli occhiali. E al ladro auguro di restare in mutande... in senso lato”, conclude, con rabbia, la donna.