Fermati in auto dalla polizia, beccati con 50 grammi di cocaina: arrestati

Nella giornata di giovedì, gli agenti del Commissariato di Desenzano del Garda hanno fermato un'auto con due persone a bordo, in transito lungo Via Masotti. Insospettiti dallo stato di agitazione dei due, hanno proceduto a perquisire l'abitacolo, rinvenendo in un pacchetto di sigarette un involucro di cellophane con dentro 0,7 grammi di cocaina, nonché - all'interno di uno zaino appoggiato sul sedile posteriore - un sacchetto con altri 50 grammi di 'coca', oltre a 2870 euro in contanti (il tutto è stato sottoposto a sequestro).

I due spacciatori, un bresciano di 52 anni (S.M. le iniziali) e un 27enne marocchino (F.M.), sono stati arrestati per il reato in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

“Esprimo profondo apprezzamento per l’incessante impegno della Polizia di Stato nei confronti della lotta allo spaccio”, ha dichiarato il sindaco Guido Malinverno. “La lotta alla droga – ha poi aggiunto – è una delle azioni prioritarie per garantire la sicurezza e la legalità”.